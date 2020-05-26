Двое жителей Нидерландов заразились COVID от норок

Два человека в Нидерландах заразились коронавирусом от норок.
Об этом сообщил Департамент здравоохранения страны,отметив, что это первый подобный случай передачи COVID-19.
"Норки - носители коронавируса были обнаружены на четырех из 155 ферм в Нидерландах, где этих зверьков разводят "для меха", - говорит министр сельского хозяйства Карола Шаутен.
По ее словам, риск такой передачи вируса от животного к человеку был "незначительным."
На трех из четырех зараженных ферм источником инфекции был признан больной человек, в то время как путь коронавируса на четвертую пока еще не выяснен.
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