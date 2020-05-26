Медицинские маски, которые все люди обязаны носить, чтобы защищать себя и окружающих от заражения коронавирусом, стали частью повседневной жизни.
Независимо от того, как лично каждый относится к необходимости следовать правилу, установленному эпидемиологами и санитарными врачами - требование это обязательное. Но есть категория людей,которым маски не просто доставляют неудобство, а реально мешают жить.
Это глухие и слабослышащие. Они с введением ношения масок в общественных местах оказались в двойной изоляции, поскольку лишены возможности понимать, что им говорят.
Физз Изагарен, педиатр из Великобритании, глухая с двухлетнего возраста, говорит:
"Я могу слышать одно или два слова, но это случайно, это не имеет смысла... когда кто - то носит маску для лица, я не могу читать по губам и видеть выражение лица - ключевые вещи, которые составляют произносимое человеком предложение."
Народу Суринама предстоит решить: будет ли действующий президент Дези Бутерсе, признанный виновным в убийстве и приговоренный к 20 годам тюремного заключения, продолжать руководить этой южноамериканской страной.
По мнению главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, у Незалежной есть возможность "выбить российские компании из американских космических проектов".
До октября 2020 года Россия не будет импортировать некоторые виды топлива.
Соответствующее постановление подписано премьером страны Михаилом Мишустиным еще 22 мая.
Страны, где коронавирусные инфекции снижаются, все еще могут столкнуться с "немедленным вторым пиком", если слишком поспешно снимут ограничительные меры.
Возглавляемое Файезом Сарраджем Правительство национального согласия Ливии выпустило очередной фейк о присутствии в стране иностранных военных. На этот раз поступает информация о том, что иностранцы в данный момент массово улетают из Ливии.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.