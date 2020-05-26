Специальные маски "с прозрачным ртом" разработаны для глухих

Медицинские маски, которые все люди обязаны носить, чтобы защищать себя и окружающих от заражения коронавирусом, стали частью повседневной жизни.

Независимо от того, как лично каждый относится к необходимости следовать правилу, установленному эпидемиологами и санитарными врачами - требование это обязательное. Но есть категория людей,которым маски не просто доставляют неудобство, а реально мешают жить.

Это глухие и слабослышащие. Они с введением ношения масок в общественных местах оказались в двойной изоляции, поскольку лишены возможности понимать, что им говорят.

Физз Изагарен, педиатр из Великобритании, глухая с двухлетнего возраста, говорит: