Израиль спровоцировал Палестину на разрыв мирного соглашения. Сейчас отношения двух стран значительно ухудшатся.

Стоит ждать активизации террористических или радикальный сил в палестинском движении. В ответ Израиль, вероятнее всего, введет ответные репрессивные меры. Обострения конфликта не избежать, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Заявление палестинского руководства предполагает и прекращение действия соглашения по безопасности. Вот это достаточно важный, на мой взгляд, момент, поскольку в рамках соглашения по безопасности, действующего до этого заявления, правоохранительные службы палестинской национальной администрации осуществляли контакты с правоохранительными органами Израиля и с США в борьбе против террористических действий. Если рассматривать это заявление палестинского руководства, то это соглашение так же перестает действовать и это уже достаточно серьезный момент, то есть это усиление противостояния палестинцев с Израилем и США, которые полностью поддерживают действия Израиля, и обострение конфликта", — уверен эксперт.