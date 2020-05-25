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Источник Правда.Ру

Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее

Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль спровоцировал Палестину на разрыв мирного соглашения. Сейчас отношения двух стран значительно ухудшатся.

Стоит ждать активизации террористических или радикальный сил в палестинском движении. В ответ Израиль, вероятнее всего, введет ответные репрессивные меры. Обострения конфликта не избежать, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Заявление палестинского руководства предполагает и прекращение действия соглашения по безопасности. Вот это достаточно важный, на мой взгляд, момент, поскольку в рамках соглашения по безопасности, действующего до этого заявления, правоохранительные службы палестинской национальной администрации осуществляли контакты с правоохранительными органами Израиля и с США в борьбе против террористических действий. Если рассматривать это заявление палестинского руководства, то это соглашение так же перестает действовать и это уже достаточно серьезный момент, то есть это усиление противостояния палестинцев с Израилем и США, которые полностью поддерживают действия Израиля, и обострение конфликта", — уверен эксперт.

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Жителям Саудовской Аравии запретили выходить из дома

Мир » Азия » Ближний Восток

Жителям Саудовской Аравии запретили выходить из дома до вечера среды. Такое решение приняли власти страны из-за ситуации с коронавирусом.

Улицы городов опустели в 17 часов 22 мая.

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Востоковед: в Израиле начали реализацию плана Трампа

Мир » Азия » Ближний Восток

Аннексия части территорий Палестины Израилем - часть плана Трампа. Поэтому те решения, которые принимает новое правительство Израиля, вполне соответствуют его реализации.

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Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки

Общество

Снизить пенсионный возраст для получения надбавки предложила ЛДПР. Сейчас она полагается россиянам старше 80 лет, а предлагается снизить возраст до 75 лет.

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Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко делает громкие заявления в отношении России, чтобы привлечь к себе внимание. Сейчас рейтинг белорусского президента упал до критического уровня.

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Пограничники Таджикистана и Киргизии устроили перестрелку

Мир » Азия » Ближний Восток

На границе Таджикистана и Киргизии между пограничниками произошла очередная перестрелка.

Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.

"Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее примерно в 11.40 (8.40 мск) произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана", — сообщили в ведомстве.

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