Александр Лукашенко делает громкие заявления в отношении России, чтобы привлечь к себе внимание. Сейчас рейтинг белорусского президента упал на критический уровень.
Этим объясняется поведение Белоруссии по отношению к России, считает эксперт по Белоруссии Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.
"Мне кажется, до президентских выборов нельзя будет чётко спрогнозировать, как будут дальше развиваться отношения. Нужно дождаться исхода этих президентских выборов. Но очевидно, что Александр Лукашенко будет пытаться спровоцировать реакцию России на президентские выборы в Белоруссии, привлечь какое-то внимание к себе, поэтому он будет делать разного рода громкие заявления. Буквально в пятницу он сделал громкое заявление и сообщил по поводу ракет, что Россия не дает ему возможности проводить испытания. Поэтому я думаю, что в ближайшие дни будут громкие заявления, связанные с разными попытками спровоцировать на реакцию", — пояснил эксперт.
Это позволит белорусскому лидеру повысить свой рейтинг, который сейчас находится на уровне 13%, а это самый низкий уровень за всю историю президентства Лукашенко.
В России тарифы на ЖКХ повышают каждые полгода. Кроме того, ФАС заявляла о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ минимум в два раза, и призывала разобраться с этим вопросом. О том, так ли это на самом деле, рассказал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие. Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Неверов, разработали соответствующий законопроект. В настоящее время она находится на рассмотрении в Госдуме.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что собрал уже 200 тысяч подписей для выдвижения на следующих президентских выборах, которые запланировали на 9 августа.
"На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи… На сегодняшний день меня информируют, в принципе, мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тысяч. Но останавливаться не надо", — рассказал белорусский лидер.
Собственное ракетное производство намерены развивать в Белоруссии. Правда, от сборки межконтинентальных баллистических ракет в республике отказались.
Внутренний валовой продукт Белоруссии снизился в 2020 году до 1,3%. Данные говорят о том, что рецессия в экономике страны усугубляется.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.