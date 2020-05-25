Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений

Александр Лукашенко делает громкие заявления в отношении России, чтобы привлечь к себе внимание. Сейчас рейтинг белорусского президента упал на критический уровень.

Этим объясняется поведение Белоруссии по отношению к России, считает эксперт по Белоруссии Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.

"Мне кажется, до президентских выборов нельзя будет чётко спрогнозировать, как будут дальше развиваться отношения. Нужно дождаться исхода этих президентских выборов. Но очевидно, что Александр Лукашенко будет пытаться спровоцировать реакцию России на президентские выборы в Белоруссии, привлечь какое-то внимание к себе, поэтому он будет делать разного рода громкие заявления. Буквально в пятницу он сделал громкое заявление и сообщил по поводу ракет, что Россия не дает ему возможности проводить испытания. Поэтому я думаю, что в ближайшие дни будут громкие заявления, связанные с разными попытками спровоцировать на реакцию", — пояснил эксперт.

Это позволит белорусскому лидеру повысить свой рейтинг, который сейчас находится на уровне 13%, а это самый низкий уровень за всю историю президентства Лукашенко.