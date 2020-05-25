Украина самостоятельно не справляется с коронавирусом, поэтому запросила помощи у Израиля.
Этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский сегодня обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Израиль — это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", — заявил Зеленский.
Запрос будет рассмотрен, однако Нетаньяху сразу не дал положительного ответа. Он отметил, что у стран складываются дружеские отношения и они вместе будут бороться с коронавирусом и последствиями вызванного им кризиса. А после окончания эпидемии Зеленский посетит Израиль по приглашению Нетаньяху.
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