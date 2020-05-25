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Источник Правда.Ру

Украине потребовалась помощь в борьбе с коронавирусом

Мир

Украина самостоятельно не справляется с коронавирусом, поэтому запросила помощи у Израиля.

Этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский сегодня обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Израиль — это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", — заявил Зеленский.

Запрос будет рассмотрен, однако Нетаньяху сразу не дал положительного ответа. Он отметил, что у стран складываются дружеские отношения и они вместе будут бороться с коронавирусом и последствиями вызванного им кризиса. А после окончания эпидемии Зеленский посетит Израиль по приглашению Нетаньяху.

С начала эпидемии на Украине зарегистрировано 21 245 случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 623 человека.

Ситуация в украинской экономике складывается плачевная. По мнению председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, ВВП Украины в этом году упадет на 10% и более. Исправить ситуацию поможет только радикальное изменение экономического курса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Болгария выступила против интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

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Швеция поможет пострадавшим от коронавируса странам

Мир

Почти 38 миллионов евро решили выделить шведские власти странам, которые пострадали от коронавируса. Речь идет о развивающихся государствах.

Такое решение приняло правительство Швеции.

швеция помощь коронавирус

Илон Маск решил изменить странное имя сына

Мир

Американский предприниматель Илон Маск и певица Граймс решили изменить странное имя сына. Ранее пара хотела назвать новорожденного X Æ A-12 ("Икс Эш Эй Твелв").

Однако законы штата Калифорния не позволили им дать ребенку такое имя.

Граймс рассказала, что им пришлось дать сыну новое имя — "X Æ A-Xii", заменив арабскую цифру 12 на римскую XII.

имя граймс ребенок илон маск

Еще одно дело возбудили против бывшего чиновника из Ставрополья

Происшествия » Человеческий фактор

Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями еще в то время, когда он находился в должности первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края.

ск рф коррупция ставропольский край

Более 14,5 млн детей получат единовременную выплату в 10 тыс рублей

Общество

Через портал госуслуг и сайт Пенсионного Фонда россияне подали больше 10 миллионов заявлений. Документы направлены для получения единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

пособие пенсионный фонд

МИД Китая: США подталкивают мир к новой "холодной войне"

Мир

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.

ван и пхеньян мид китая китай и сша ядерное разоружение
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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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