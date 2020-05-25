Украине потребовалась помощь в борьбе с коронавирусом

Украина самостоятельно не справляется с коронавирусом, поэтому запросила помощи у Израиля.

Этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский сегодня обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Израиль — это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", — заявил Зеленский.

Запрос будет рассмотрен, однако Нетаньяху сразу не дал положительного ответа. Он отметил, что у стран складываются дружеские отношения и они вместе будут бороться с коронавирусом и последствиями вызванного им кризиса. А после окончания эпидемии Зеленский посетит Израиль по приглашению Нетаньяху.

С начала эпидемии на Украине зарегистрировано 21 245 случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 623 человека.

Ситуация в украинской экономике складывается плачевная. По мнению председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, ВВП Украины в этом году упадет на 10% и более. Исправить ситуацию поможет только радикальное изменение экономического курса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Болгария выступила против интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.