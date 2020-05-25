МИД Китая: США подталкивают мир к новой "холодной войне"

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.

"Это несет в себе немало опасности и ставит под угрозу мир на планете", — отметил министр.

Также глава МИД Китая обвинил США в срыве действия международных соглашений, в том числе договора о ядерных вооружениях между США и КНДР.

Пхеньян уже начал двигаться в направлении ядерного разоружения, но США нивелировали результаты, которых удалось добиться китайским дипломатам.

"К сожалению, Вашингтон не ответил по существу на эти шаги, что и стало причиной того, что переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик, а диалог между США и КНДР поставлен на паузу", — сообщил Ван И.

Также стоит отметить, что в последнее время президент США Дональд Трамп постоянно обвиняет Китай в том, что он создал коронавирус в своих лабораториях и спровоцировал пандемию.

Ранее МИД Китая заявил, что США сознательно распространяют ложь про нашу роль в пандемии.