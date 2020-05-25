Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.
"Это несет в себе немало опасности и ставит под угрозу мир на планете", — отметил министр.
Также глава МИД Китая обвинил США в срыве действия международных соглашений, в том числе договора о ядерных вооружениях между США и КНДР.
Пхеньян уже начал двигаться в направлении ядерного разоружения, но США нивелировали результаты, которых удалось добиться китайским дипломатам.
"К сожалению, Вашингтон не ответил по существу на эти шаги, что и стало причиной того, что переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик, а диалог между США и КНДР поставлен на паузу", — сообщил Ван И.
Также стоит отметить, что в последнее время президент США Дональд Трамп постоянно обвиняет Китай в том, что он создал коронавирус в своих лабораториях и спровоцировал пандемию.
Ранее МИД Китая заявил, что США сознательно распространяют ложь про нашу роль в пандемии.
Американский предприниматель Илон Маск и певица Граймс решили изменить странное имя сына. Ранее пара хотела назвать новорожденного X Æ A-12 ("Икс Эш Эй Твелв").
Однако законы штата Калифорния не позволили им дать ребенку такое имя.
Граймс рассказала, что им пришлось дать сыну новое имя — "X Æ A-Xii", заменив арабскую цифру 12 на римскую XII.
Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса включен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Бытует мнение, что принц Гарри решил покинуть королевскую семью из-за своей возлюбленной Меган Маркл. Но недавно вышедшая автобиографическая книга опровергла эту теорию.
Экс-журналист Омид Скоби в своей книге "В поисках свободы" утверждает, что Гарри давно чувствовал себя несчастным и долгое время планировал вырваться из этой атмосферы, а Меган Маркл стала дополнительным стимулом.
"Правда в том, что Гарри был несчастен в течение долгого времени. Он хотел двигаться в этом направлении и планировал уход более года, прежде чем решился. Меган поддержала решение Гарри. Но несколько раз спрашивала его, уверен ли он, что хочет именно этого", — сказано в книге.
На базе американских биолабораторий DTRA, функционирующих на территории Армении ведется тестирование эффективности энтомологического оружия.
Справка от "Правда.Ру":
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы после полного выздоровления от коронавируса нового типа.
Об этом сообщила его жена, российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
"Всё хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то ещё неделю на карантине", — рассказала супруга Пескова.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.