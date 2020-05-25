Президент США Дональд Трамп подверг критике прессу за публикацию материала о его поездке на поле для гольфа на выходных.
"Фейковые и совершенно коррумпированные новости подают это так, как будто это смертный грех. Я знал, что это произойдет! Чего они не говорят, так это того, что это была моя первая игра в гольф почти за три месяца… Они больны злобой и бесчестностью. Они совершенно помешались!", — пояснил американский лидер.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проходить тестирование на коронавирус. Спортсмену предложили сдать анализ после того, как в больницу попал его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Известный тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него диагностирована пневмония. Кроме того, у Абдулманапа выявлены проблемы с сердцем.
Сообщалось, что тренер находится в коме и у него нарастает сердечная недостаточность.
Телеграм-канал Mash утверждает, что Хабибу предложили пройти полное обследование, но он отказался. Чемпион UFC в лёгком весе попросил уделить всё внимание отцу.
Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы на президентских выборах.
"Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах", — рассказал Трамп журналистам.
Американский президент утверждает, что никто из президентов "не был таким жестким к России, как он".
Саммит "Большой семерки", который был запланирован на 10 июня, перенесут на конец месяца из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы близки к пику, если уже не на нем (заболеваемости коронавирусом) в Вашингтоне", — пояснил представитель Белого дома.
Из-за введенного правительством запрета на импорт топлива в Россию цены на бензин для населения будут увеличиваться.
Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм не работает", — пояснил свою точку зрения депутат.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране могут фальсифицировать президентские выборы под предлогом проведения голосования по почте из-за COVID-19.
"США не могут полностью перейти на голосование по почте. Это будут самые фальсифицированные выборы в истории. Люди забирают бюллетени из почтовых ящиков, печатают тысячи подделок и "заставляют" людей подписывать. Кроме того, подделывают имена. Некоторые избиратели отсутствуют, но это о'кей, когда надо. Пытаются использовать пандемию COVID для этой аферы!", — считает американский лидер.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.