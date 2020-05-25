С 1 июня контрольно-пропускные пункты в Донбассе переходят на летний режим работы. Однако ограничения на передвижения из-за эпидемии коронавируса продолжат действовать.

Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

"Согласно распоряжению командующего операции объединенных сил, с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы — с 6.00 до 20.00 (совпадает с мск). В то же время, в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать", — сказано в сообщении.