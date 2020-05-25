Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Власти Ингушетии планируют, что после того, как закончится пандемия коронавируса, турпоток в республику может составить до 50 тысяч туристов.
"Для этого нужно будет провести несколько республиканских и окружных мероприятия", — сообщил руководитель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.
Также он уточнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией, до конца 2020 будет широко востребован внутренний туризм.
Мизиев сообщил, что в Ингушетии делается все для того, чтобы увеличить турпоток. В Ингушетии планируется развивать 4 туристических направления:
Также для туристов будут созданы маршруты выходного дня.
Ранее премьер Грузии Георгий Гахария рассказал о том, что страна начнет прием иностранных туристов с 1 июля, если удастся справиться с пандемией коронавируса.
16-летний подросток в Киевской области застрелил бывшего участника антитеррористической операции в Донбассе.
Подросток отобрал у ветерана автомат Калашникова в результате конфликта и произвел прицельный выстрел.
"В это же время один из компании стрелка изо всех сил ударил другого мужчину, который потерял сознание. Нападающие исчезли в неизвестном направлении. Вернувшись в сознание, травмированный вызвал полицию", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Автор детективных романов Юлия Шилова рассказала, что чуть не погибла из-за проблем с силиконовой грудью. У писательницы лопнул силиконовый грудной имплант, который она установила ещё в 90-х.
За более чем 20 лет имплант износился и начал причинять женщине боль. Из-за разрыва импланта его содержимое начало просачиваться в ткани. Это чуть не привело к заражению крови.
Избавил писательницу от опасных последствий пластический хирург Георгий Карапетян. Однако он предупредил Шилову, что у неё остается увеличенный риск развития онкологических заболеваний.
Украинские военнослужащие уже вторые сутки исполняют режим тишины и не обстреливают территорию Луганской Народной Республики.
Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 24 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", — сообщили в центре.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и попросил его оказать стране гуманитарную помощь.
"Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", — обратился украинский лидер к главе правительства Израиля.
Нетаньяху ответил, что готов рассмотреть запрос украинской стороны.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.