Американский предприниматель Илон Маск и певица Граймс решили изменить странное имя сына. Ранее пара хотела назвать новорожденного X Æ A-12.
Однако законы штата Калифорнии не позволили им дать ребенку такое имя.
Граймс рассказала, что им пришлось дать сыну новое имя - "X Æ A-Xii", заменив арабскую цифру 12 на римскую XII.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Мир не будет прежним после эпидемии коронавируса, которая доказала, что в одиночку с такими вызовами не сможет справиться ни одна страна.
В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю дня города, однако традиционного салюта не предвидится.
Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.
На базе американских биолабораторий DTRA, функционирующих на территории Армении ведется тестирование эффективности энтомологического оружия.
Справка от "Правда.Ру":
Бытует мнение, что принц Гарри решил покинуть королевскую семью из-за своей возлюбленной Меган Маркл. Но недавно вышедшая автобиографическая книга опровергла эту теорию.
Экс-журналист Омид Скоби в своей книге "В поисках свободы" утверждает, что Гарри давно чувствовал себя несчастным и долгое время планировал вырваться из этой атмосферы, а Меган Маркл стала дополнительным стимулом.
"Правда в том, что Гарри был несчастен в течение долгого времени. Он хотел двигаться в этом направлении и планировал уход более года, прежде чем решился. Меган поддержала решение Гарри. Но несколько раз спрашивала его, уверен ли он, что хочет именно этого", — сказано в книге.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.