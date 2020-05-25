В Швеции появилась первая сеть 5G

Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.

Технология 5G

Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.