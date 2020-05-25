Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Фигуристки группы Тутберидзе заехали на базу "Новогорск"
"Охотник за успехом": пошаговое руководство, как достичь своей цели
Илон Маск решил изменить странное имя сына
Австрийский канцлер прокомментировал задержание президента в кафе
Названо условие для возвращения грузинского посла в Киев
Двоих инспекторов ГИБДД в Краснодаре подозревают в получении взяток
Пола Уилана могут приговорить к 18 годам колонии
Евролига досрочно завершила сезон-2019/20
Агата Муцениеце помирилась с Павлом Прилучным
Лукашенко рассказал о своём выдвижении в президенты Белоруссии
Опубликована диета, которая позволяет сохранять форму Кейт Миддлтон
В Вологодской области мужчину осудили за убийство дочери
В Мехико обнаружили захоронения древних людей и мамонтов
Джиган впервые опубликовал фото с Самойловой после ссоры
Васильев призвал срочно выбрать нового главу СБР
Utair не будет возить пассажиров без теста на коронавирус
Мишустин предостерегает россиян от поездок за границу
Кошки стали домашними животными 14 500 лет назад
Автомобильный стеклоподъемник убил ребенка в Башкирии
Ситуацию на железной дороге Путин обсудил с главой РЖД
Ксения Бородина призвала женщин не мучиться в браке
Временный запрет на ввоз топлива введен в России
Севастополь восстановил автобусное сообщение с остальным Крымом
К администратору паблика "Омбудсмен полиции" не пускают адвоката
Российские специалисты создали концепцию "мозга на чипе"
Житель Екатеринбурга незаконно вывел в иностранные банки более 1,7 млрд
Вдова Караченцова пожаловалась на финансовые трудности
Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Рогозин предложил создать станцию на смену МКС
СК просит арестовать фигуранта по делу о захвате заложников в Москве
Половине жителей России снизили зарплату из-за коронавируса
Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса
Рыбы от невесомости страдают не меньше сухопутных животных
Принц Гарри покинул королевскую семью не из-за Меган Маркл
Экс-сотрудника ГИБДД будут судить за продажу водительских прав
Соловьев отверг предложение Гордона об интервью
Петросян впервые опубликовал совместное фото с женой
Диетолог объяснила, для кого творог и кефир могут быть опасны
Прохожие во Франции подкармливают Викторию Боню хлебом
Срна назвал Сёмина лучшим тренером "Динамо" после Лобановского
Власти Забайкалья озвучили главную причину лесных пожаров
Чемпионский перстень Коби Брайанта ушёл с молотка за $206 тыс.
Проблемы с кожей могут говорить о высоком уровне сахара в крови
Библиотеки и музеи открывают в Мурманской области
Власти Москвы опровергли ухудшение криминогенной ситуации
Больше 20 тысяч человек записались в столичные МФЦ за два дня
Кортеж Путина был замечен на пути в Кремль
В Долгопрудном создали новый футбольный клуб и хотят заявиться в ФНЛ
Экс-чиновника в Дагестане обвиняют в даче крупной взятки
Свыше 2,5 тысячи москвичей заболели коронавирусом за сутки
Лжецелительницы обманули десять иркутских бабушек
Врач-диетолог опровергла утверждение о пользе отказа от соли
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на COVID-19
Новые инфицированные живут в 83 регионах России
Гинер может выкупить акции ЦСКА, ВЭБ ищет зарубежных инвесторов
Наркодилер в Самаре прятал “товар” в монтажной пене
Майку Тайсону предложили $20 млн за кулачный бой
Свыше 8,9 тысячи россиян заболели коронавирусом за сутки
Астраханской учительнице, совратившей ученика, вынесли приговор
Эксперт назвал способ навсегда очистить историю поиска в Интернете
Источник Правда.Ру

Зеленский попросил гуманитарную помощь у Израиля

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и попросил его оказать стране гуманитарную помощь.

"Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", — обратился украинский лидер к главе правительства Израиля.

Нетаньяху ответил, что готов рассмотреть запрос украинской стороны.

израиль коронавирус владимир зеленский биньямин нетаньяху гуманитарная помощь
Новости партнеров

В Санкт-Петербурге день города пройдет без салюта

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю дня города, однако традиционного салюта не предвидится.

Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.

"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.

салют день города санкт-петербург константин сухенко

Подросток отобрал у ветерана АТО автомат и расстрелял его

Мир » Бывший СССР » Украина

16-летний подросток в Киевской области застрелил бывшего участника антитеррористической операции в Донбассе.

Подросток отобрал у ветерана автомата Калашникова в результате конфликта и произвел прицельный выстрел.

"В это же время один из компании стрелка изо всех сил ударил другого мужчину, который потерял сознание. Нападающие исчезли в неизвестном направлении. Вернувшись в сознание, травмированный вызвал полицию", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

ато ветеран донбасс автомат убийство киевская область

ВСУ вторые сутки не обстреливают ЛНР

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские военнослужащие уже вторые сутки исполняют режим тишины и не обстреливают территорию Луганской Народной Республики.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За 24 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", — сообщили в центре.

лнр всу обстрел донбасс

В Швеции появилась первая сеть 5G

Наука » Технологии » Интернет

Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.

Технология 5G

Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.

сеть 5g швеция технология

В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек

Мир » Бывший СССР » Украина

Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.

днр всу донбасс огневые точки народная милиция
Последние материалы
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
В Санкт-Петербурге день города пройдет без салюта
Фигуристки группы Тутберидзе заехали на базу "Новогорск"
"Охотник за успехом": пошаговое руководство, как достичь своей цели
Илон Маск решил изменить странное имя сына
Австрийский канцлер прокомментировал задержание президента в кафе
Зеленский попросил гуманитарную помощь у Израиля
Названо условие для возвращения грузинского посла в Киев
Двоих инспекторов ГИБДД в Краснодаре подозревают в получении взяток
Пола Уилана могут приговорить к 18 годам колонии
Популярное
Бывший СССР
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко

Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Нефть
Цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера
Новости Украины
Экс-депутат Рады призвал истребить жителей Донбасса
Василий Амирджанов Выход из карантина на волне смысловой престидижитации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам запрыгнуть в последний вагон технологической революции Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина, трепещи: США выходят из договора "Открытое небо" Любовь Степушова
Комментарии
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Россияне боятся революции, войны и био-атаки в 2020 году
Россияне боятся революции, войны и био-атаки в 2020 году
Кардиолог назвал три симптома близкого сердечного приступа
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
ВСУ вторые сутки не обстреливают ЛНР
Помощник Трампа пошел в атаку: "Китай устроил миру второй Чернобыль"
Эксперт назвал способ навсегда очистить историю поиска в Интернете
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Во Франции мэром города впервые стала женщина-трансгендер
Пригожин: артисты находятся в "чудовищном" положении из-за эпидемии
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Печатный станок еще никого не спасал
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ