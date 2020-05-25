Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и попросил его оказать стране гуманитарную помощь.
"Был бы признателен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", — обратился украинский лидер к главе правительства Израиля.
Нетаньяху ответил, что готов рассмотреть запрос украинской стороны.
В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю дня города, однако традиционного салюта не предвидится.
Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.
16-летний подросток в Киевской области застрелил бывшего участника антитеррористической операции в Донбассе.
Подросток отобрал у ветерана автомата Калашникова в результате конфликта и произвел прицельный выстрел.
"В это же время один из компании стрелка изо всех сил ударил другого мужчину, который потерял сознание. Нападающие исчезли в неизвестном направлении. Вернувшись в сознание, травмированный вызвал полицию", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Украинские военнослужащие уже вторые сутки исполняют режим тишины и не обстреливают территорию Луганской Народной Республики.
Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 24 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", — сообщили в центре.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.