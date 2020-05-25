Принц Гарри покинул королевскую семью не из-за Меган Маркл

Бытует мнение, что принц Гарри решил покинуть королевскую семью из-за своей возлюбленной Меган Маркл. Но недавно вышедшая автобиографическая книга опровергла эту теорию.

Экс-журналист Омид Скоби в своей книге "В поисках свободы" утверждает, что Гарри давно чувствовал себя несчастным и долгое время планировал вырваться из этой атмосферы, а Меган Маркл стала дополнительным стимулом.