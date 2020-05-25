Бытует мнение, что принц Гарри решил покинуть королевскую семью из-за своей возлюбленной Меган Маркл. Но недавно вышедшая автобиографическая книга опровергла эту теорию.
Экс-журналист Омид Скоби в своей книге "В поисках свободы" утверждает, что Гарри давно чувствовал себя несчастным и долгое время планировал вырваться из этой атмосферы, а Меган Маркл стала дополнительным стимулом.
"Правда в том, что Гарри был несчастен в течение долгого времени. Он хотел двигаться в этом направлении и планировал уход более года, прежде чем решился. Меган поддержала решение Гарри. Но несколько раз спрашивала его, уверен ли он, что хочет именно этого", — сказано в книге.
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