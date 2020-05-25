Соловьев отверг предложение Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинский журналист Дмитрий Гордон предложил провести с ним интервью.

По словам Соловьева, эта идея звучит так же глупо, как если бы нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер попытался взять интервью у советского диктора Юрия Левитана.