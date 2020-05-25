Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинский журналист Дмитрий Гордон предложил провести с ним интервью.
По словам Соловьева, эта идея звучит так же глупо, как если бы нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер попытался взять интервью у советского диктора Юрия Левитана.
"Забудь о любых попытках связаться со мной с целью получения интервью", — заявил телеведущий.
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