16-летний подросток в Киевской области застрелил бывшего участника антитеррористической операции в Донбассе.
Подросток отобрал у ветерана автомата Калашникова в результате конфликта и произвел прицельный выстрел.
"В это же время один из компании стрелка изо всех сил ударил другого мужчину, который потерял сознание. Нападающие исчезли в неизвестном направлении. Вернувшись в сознание, травмированный вызвал полицию", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
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