Подросток отобрал у ветерана АТО автомат и расстрелял его

16-летний подросток в Киевской области застрелил бывшего участника антитеррористической операции в Донбассе.

Подросток отобрал у ветерана автомата Калашникова в результате конфликта и произвел прицельный выстрел.