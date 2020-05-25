Власти Узбекистана готовы снова объявить карантин, если потребуется

До 60 новых случаев коронавируса ежедневно регистрируется в Узбекистане. Власти начали снимать ограничительные меры, но в любой момент готовы вернуть их обратно.

Такое мнение высказали в министерстве здравоохранения.

"Если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину. Следует признать, что коронавирус больше выявляется среди тех, кто работает. В данный момент мы должны быть крайне бдительными. К осени может наблюдаться еще одна волна коронавируса ", — заявил первый заместитель министра здравоохранения Баходыр Юсупалиев.

Он отметил, что местные жители почти перестали соблюдать карантинные меры. Сейчас ситуацию удается держать под контролем, но все может измениться.

Карантинные меры в стране продлены до 1 июня. Однако ограничительные меры уже снимают. С 15 мая жители страны гуляют в парках, ходят в музеи, посещают стадионы, с 18 мая начали ездить междугородние автобусы из Ташкента во всех регионы страны. Введен строгий масочный режим и требование социальной дистанции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Санкт-Петербурге. Они требовали сообщить, когда их эвакуируют на родину.