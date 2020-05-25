Украинские военнослужащие уже вторые сутки исполняют режим тишины и не обстреливают территорию Луганской Народной Республики.
Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 24 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", — сообщили в центре.
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