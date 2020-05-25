ВСУ вторые сутки не обстреливают ЛНР

Украинские военнослужащие уже вторые сутки исполняют режим тишины и не обстреливают территорию Луганской Народной Республики.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.