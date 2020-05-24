Впервые в истории Франции женщина-трансгендер стала мэром города. Речь идёт о 55-летней Мари Ко и городе Тиллуа-Лес-Маршьен.
"Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции", — рассказал соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.
Население города составляет всего 550 человек.
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