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Во Франции мэром города впервые стала женщина-трансгендер

Мир » Европа

Впервые в истории Франции женщина-трансгендер стала мэром города. Речь идёт о 55-летней Мари Ко и городе Тиллуа-Лес-Маршьен.

"Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции", — рассказал соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.

Население города составляет всего 550 человек.

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мэр мари ко франция трансгендер тиллуа-лес-маршьен
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