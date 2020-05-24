Саммит G7 перенесен на июнь из-за коронавируса

Саммит "Большой семерки", который был запланирован на 10 июня, перенесут на конец месяца из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.