Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране могут фальсифицировать президентские выборы под предлогом проведения голосования по почте из-за COVID-19.
"США не могут полностью перейти на голосование по почте. Это будут самые фальсифицированные выборы в истории. Люди забирают бюллетени из почтовых ящиков, печатают тысячи подделок и "заставляют" людей подписывать. Кроме того, подделывают имена. Некоторые избиратели отсутствуют, но это о'кей, когда надо. Пытаются использовать пандемию COVID для этой аферы!", — считает американский лидер.
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