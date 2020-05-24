Трамп: Путин не хочет моей победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы на президентских выборах.

"Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах", — рассказал Трамп журналистам.

Американский президент утверждает, что никто из президентов "не был таким жестким к России, как он".