Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы на президентских выборах.
"Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах", — рассказал Трамп журналистам.
Американский президент утверждает, что никто из президентов "не был таким жестким к России, как он".
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