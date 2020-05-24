Приостановка съемок из-за пандемии коронавируса не мешает киностудиям проводить стратегическое развитие.

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.

Герой должен появиться в третьей части "Человека паука" в качестве адвоката Питера Паркера.

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