Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Приостановка съемок из-за пандемии коронавируса не мешает киностудиям проводить стратегическое развитие.

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.

Герой должен появиться в третьей части "Человека паука" в качестве адвоката Питера Паркера.