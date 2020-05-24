Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сообщила, что в будущем готова свидетельствовать о том, что происходило в стране.
"На самом деле эти показания где-то хранятся, я готова в дальнейшем свидетельствовать правдиво о том, что происходило в Украине, как для внутреннего расследования в Украине, так и для внешнего расследования, потому что мировая коррупция очень вредит Украине", — заявила бывший парламентарий.
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