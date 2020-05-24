Более ста человек задержали в Гонконге из-за протестов

Полиция Гонконга провела более ста задержаний в центре города из-за массовой акции протеста, которая прошла возле здания парламента. Протестующие требовали прекратить рассмотрение законопроекта о нацбезопасности специального административного района.

Стражами порядка было сделано около 120 задержаний. Большинство нарушителей пытались возвести дорожные заграждения. Для разгона демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ.