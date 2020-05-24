ВСУ обстреляла Донецк. Армия ДНР жестко ответила

Народная милиция ДНР сообщила, что была вынуждена экстренно ответить на обстрел Донецка со стороны украинской армии.

По информации донецких силовиков, 28-я бригада под руководством военного преступника Марченко открыла прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по трансформаторной подстанции по улице Днепропетровской посёлка Старомихайловка.