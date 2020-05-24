Народная милиция ДНР сообщила, что была вынуждена экстренно ответить на обстрел Донецка со стороны украинской армии.
По информации донецких силовиков, 28-я бригада под руководством военного преступника Марченко открыла прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по трансформаторной подстанции по улице Днепропетровской посёлка Старомихайловка.
"Наши защитники, следуя приказу Верховного Главнокомандующего Республики, немедленно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника. После чего вражеский обстрел немедленно прекратился. Потери противника уточняются", — сообщили в Народной милиции.
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