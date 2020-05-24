В Японии хотят отменить режим ЧС 25 мая

Глава японского правительство Синдзо Абэ принял решение снять режим ЧС, который был введен для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Сейчас режим ЧС действует в Токио и соседних с городом префектурах.