Посол США в Германии уходит со своей должности

Агентство DPA сообщило о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл готовится покинуть свой пост.

По информации агентства, на его метро придет Робин Куинвилл, которая сейчас является советником американского посольства в Берлине.

По мнению DPA, намерения Гренелла уйти со своей работы были ожидаемы, ведь ранее он уже сообщал о своих намерениях.