У Боснии не хватило денег на выборы. Их перенесут

В Боснии и Герцеговине перенесли локальные выборы с 4 октября на 15 ноября из-за нехватки средств на их проведение.

По законодательству истек срок, который отводился правительству на выделение средств, для проведения выборов.

Проведение локальных выборов оценили в 9 миллионов конвертируемых марок (4,5 миллиона евро).