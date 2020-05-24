В Боснии и Герцеговине перенесли локальные выборы с 4 октября на 15 ноября из-за нехватки средств на их проведение.
По законодательству истек срок, который отводился правительству на выделение средств, для проведения выборов.
Проведение локальных выборов оценили в 9 миллионов конвертируемых марок (4,5 миллиона евро).
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