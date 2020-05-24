Командование индийской армии перебросило дополнительный контингент на линию фактического контроля в Ладакхе.

Ранее военнослужащие Индии подрались со своими китайскими коллегами. Затем они были задержаны.

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