Число зараженных коронавирусом с самого начала пандемии в Армении достигло отметки в 6661 человек. У 359 из них COVID-19 был обнаружен за последние 24 часа.
Число погибших от коронавируса в Армении — 81 человек. Четыре пациента скончались за последние сутки.
"В Армении подтвержден 6661 случай коронавируса. Излечились 3064 пациентов. Скончался 81 человек", — уточнили в ведомстве.
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