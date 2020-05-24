Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский предприниматель Илон Маск признался в любви к русскому языку и рассказал, что ему нравится его звучание.

"Мне очень нравится звучание русского языка", — написал Маск в Twitter.

Одна из российских пользовательниц соцсети предположила, что предприниматель будет очень удивлен, когда услышит русский сленг.