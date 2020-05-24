Американский предприниматель Илон Маск признался в любви к русскому языку и рассказал, что ему нравится его звучание.
"Мне очень нравится звучание русского языка", — написал Маск в Twitter.
Одна из российских пользовательниц соцсети предположила, что предприниматель будет очень удивлен, когда услышит русский сленг.
"Когда рак на горе свистнет", — ответил Маск.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Министр иностранных дел Японии Тошимицу Моги заявил, что Курильские острова перешли под юрисдикцию Японии. Переговоры между Россией и Японией зашли в тупик? Или наши соседи зачем-то решили обострить отношения?