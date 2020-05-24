Испанцы стоят в очередях за бесплатной едой

Правительство Испании собирается принять закон о минимальном прожиточном минимуме, который сможет гарантировать пособия для самых уязвимых слоев населения.

А пока Испанцы стоят в очередях за бесплатной едой благотворительных организаций.