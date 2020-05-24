Американская газета New York Times посвятила целую полосу жертвам коронавируса. В газете напечатали краткие описания тысячи жертв коронавируса.

"Числами нельзя измерить влияние коронавируса на США, ни числом выздоровевших пациентов, прерванных работ или потерянных жизней. Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тысяч смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек — только один процент из списка умерших", — говорится на первой полосе.