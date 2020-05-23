Представитель британского премьер-министра поддерживает Бориса Джонсона, который нарушил режим самоизоляции.
Ранее стало известно, что Джонсон уехал из Лондона в Дарем к своим родителям. После задержания полицией выяснилось, что его жена подозревается в заражении коронавирусом, а мужчина хотел позаботиться о своем ребенке.
"Ни на каком этапе ни он, ни его семья не говорили об этом с полицией, вопреки тому, что сообщают СМИ. Его действия соответствовали правилам, введенным в связи с коронавирусом. Господин Каммингс считает, что действовал разумно и легально", — подчеркнул представитель офиса премьера.
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