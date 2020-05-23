Стала известна причина задержания Бориса Джонсона

Представитель британского премьер-министра поддерживает Бориса Джонсона, который нарушил режим самоизоляции.

Ранее стало известно, что Джонсон уехал из Лондона в Дарем к своим родителям. После задержания полицией выяснилось, что его жена подозревается в заражении коронавирусом, а мужчина хотел позаботиться о своем ребенке.