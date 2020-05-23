Власти Нью-Йорка разрешили собираться компанией до десяти человек

"Коммерсант" сообщил о том, что жители Нью-Йорка смогут гулять компаниями до десяти человек.

Власти США ослабили ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Теперь жители города могут выходить на улицу компанией до десяти человек, при этом, соблюдая дистанцию.