"Коммерсант" сообщил о том, что жители Нью-Йорка смогут гулять компаниями до десяти человек.
Власти США ослабили ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Теперь жители города могут выходить на улицу компанией до десяти человек, при этом, соблюдая дистанцию.
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