Видео о якобы убитом в Ливии россиянине оказалось постановочным

Террористы из так называемого Правительства национального согласия Ливии создали очередной фейк о якобы присутствующих в стране бойцах ЧВК "Вагнер". Вбросом занялись боевики группировки RADA.

Террористы номинально входят в состав МИД Ливии, однако на деле не подчиняются местному правительству, о чем неоднократно сообщал глава "министерства" Фатхи Башага. Группировка известна тем, что занимается контрабандой и работорговлей.

Поняв, что международные журналисты и правозащитники не прислушиваются к бездоказательным обвинениям в сторону РФ, террористы решили испытать новую технику создания вброса. На этот раз ПНС опубликовало видео, на котором якобы запечатлен убитый российский боец.

Нужно отметить, что запись появилась сразу после того, как генерал-майор Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари рассказал о военной помощи боевикам со стороны Турции. Таким образом террористы хотят отвести взгляд общественности от нарушений оружейного эмбарго со стороны Анкары.

Однако предоставленное ПНС видео не является доказательством российского присутствия в Ливии. На записи нет никаких документов, подтверждающих, что убитый боец родом из России. Боевики пытаются убедить в этом общественность, демонстрируя "найденные" у погибшего российские деньги. Но необходимо заметить, что главарь бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра располагает возможностью получить российскую валюту, поскольку руководит незаконной частной тюрьмой "Митига", в которой в разное время были заключены четверо россиян.

Именно члены RADA разбирают на видео вещи, якобы обнаруженные при убитом. Сразу бросается в глаза, что форма военного очевидно была надета на него уже после расправы. На ней нет следов поношенности, грязи или зацепок.

Каска, надетая задом наперед, также не имеет следов эксплуатации. Вероятно, что ее также надели уже после смерти. О фейке свидетельствует и чистая черная обувь, идеальное состояние которой невозможно сохранить в условиях ливийской пустыни.

Содержимое рюкзака "россиянина" также вызывает вопросы. Из личных вещей боевики смогли обнаружить предметы гигиены, четыре жгута Эсмарха, два ИПП, нож, мультитул и прочие принадлежности, которые с легкостью можно приобрести в онлайн магазине Ebay.