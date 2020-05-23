Возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в украинской столице возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Пресса сообщает, что перед происшествием в районе офисного здания были слышны националистические лозунги. Полицейские смогли задержать двоих активистов, остальные смогли скрыться.