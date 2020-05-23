Взрыв прогремел в украинской столице возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Пресса сообщает, что перед происшествием в районе офисного здания были слышны националистические лозунги. Полицейские смогли задержать двоих активистов, остальные смогли скрыться.
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