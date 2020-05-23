Правительство Греции снизит цены на товары и услуги, которые пользуются особой популярностью у туристов. Таким образом власти страны хотят простимулировать внутренний и внешний туристический рынок.
Самые большие скидки будут сделаны на перелеты между островами, паромные переправы, автобусный рейсы, билеты в парки развлечений, а также морские прогулки.
Сейчас греческий кабмин рассматривает возможность снижение стоимости общепита, кофе и безалкогольных напитков.
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