Греция будет снижать цены, чтобы привлечь туристов

Правительство Греции снизит цены на товары и услуги, которые пользуются особой популярностью у туристов. Таким образом власти страны хотят простимулировать внутренний и внешний туристический рынок.

Самые большие скидки будут сделаны на перелеты между островами, паромные переправы, автобусный рейсы, билеты в парки развлечений, а также морские прогулки.

Сейчас греческий кабмин рассматривает возможность снижение стоимости общепита, кофе и безалкогольных напитков.