В ДНР коронавирусом заражены 372 человека

За последние сутки в Донецкой народной республике было зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных по состоянию на 23 мая составляет 372 человека.

Об этом сообщили в Минздраве республики.