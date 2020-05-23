За последние сутки в Донецкой народной республике было зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных по состоянию на 23 мая составляет 372 человека.
Об этом сообщили в Минздраве республики.
"За последние сутки в ДНР выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10:00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР — 372: на лечении — 261 пациент, выписаны — 102 человека, летальных случаев — девять", — рассказали в пресс-службе ведомства.
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