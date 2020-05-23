Ведущая MSNBC Мика Бжезински воспользовалась положением и решила обратиться к президенту США Дональду Трампу в прямом эфире.
Журналистке не понравились высказывания американского лидера о пандемии коронавируса.
"Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. В тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы", — рассказала Бжезински.
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