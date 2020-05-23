Пресс-служба областного управления прокуратуры сообщила о наказании 28-летней жительницы Донбасса. Известно, что суд вынес ей приговор за пропаганду войны.
"По публичному обвинению прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины — по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
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