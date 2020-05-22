Двухнедельный карантин ждет всех, кто приедет в Британию из-за границы. Это касается как иностранцев, так и граждан страны.
Новые правила вступят в силу в июне.
"Все приезжающие из-за границы должны будут проводить 14 дней на карантине. Новые правила вступят в силу 8 июня", — заявил глава МВД страны Прити Пател.
На границе у приезжающих уточнят адрес, где они проведут двухнедельную самоизоляцию. Полиция будет строго контролировать, чтобы те, кто приехал из других стран в Британию, оставались дома положенный срок. Наказанием за нарушение станет штраф в одну тысячу фунтов стерлингов.
Исключение составляет только для тех, кто приедет в Британию из Северной Ирландии. Также требование о двухнедельном карантине не распространяется на медиков, которые приезжают, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом.
Ранее о двухнедельной самоизоляции для приезжих объявила Испания. Требование вступило в силу 15 мая и закончится 24 мая.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.