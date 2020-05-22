Гостей Британии ждет двухнедельный карантин

Двухнедельный карантин ждет всех, кто приедет в Британию из-за границы. Это касается как иностранцев, так и граждан страны.

Новые правила вступят в силу в июне.

"Все приезжающие из-за границы должны будут проводить 14 дней на карантине. Новые правила вступят в силу 8 июня", — заявил глава МВД страны Прити Пател.

На границе у приезжающих уточнят адрес, где они проведут двухнедельную самоизоляцию. Полиция будет строго контролировать, чтобы те, кто приехал из других стран в Британию, оставались дома положенный срок. Наказанием за нарушение станет штраф в одну тысячу фунтов стерлингов.

Исключение составляет только для тех, кто приедет в Британию из Северной Ирландии. Также требование о двухнедельном карантине не распространяется на медиков, которые приезжают, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

Ранее о двухнедельной самоизоляции для приезжих объявила Испания. Требование вступило в силу 15 мая и закончится 24 мая.