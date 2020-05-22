Китай впервые не установил цели по ВВП на 2020 год

Власти Китая впервые с 1994 года не установили показатель для валового внутреннего продукта (ВВП). Данный показатель не был назван в процессе рабочего доклада премьер-министра Ли Кэцяна 22 мая.

На заседании парламента Китай впервые отказался от своего годового целевого показателя роста и заявил, что планирует увеличить государственные расходы, так как из-за пандемии коронавируса экономике страны нанесен серьезный удар.

"Мы не установили конкретную цель для экономического роста на год, главным образом потому, что глобальная эпидемическая, экономическая и торговая ситуации очень неопределенны, а развитие Китая сталкивается с некоторыми непредсказуемыми факторами", — пояснил премьер-министр.

Стоит отметить, что за последние несколько десятилетий падение в первом квартале экономики на 6,8% стало первым.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера.