Пресс-центр службы безопасности Украины сообщила о запрете въезда в страну лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
"За последний месяц СБУ запретила въезд на Украину 41 иностранцу. Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма", — рассказали в пресс-центре СБУ.
Зюганов не сможет посещать Украину в течение трех лет. Такие меры предпринимаются в отношении людей, которые "могут угрожать национальной безопасности и территориальной целостности страны".
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