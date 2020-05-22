Больше 20 тысяч украинцев больны коронавирусом

Еще 442 человека на Украине получили положительные тесты на коронавирус. Девять человек скончались.

Данные за минувшие сутки озвучило Министерство здравоохранения Украины.

"За прошедшие сутки заболели 442 лица, из них 29 детей, а также 74 медработника. Были госпитализированы 127 человек. Зафиксированы девять летальных случаев, при этом выздоровели 358 человек", — рассказал глава министерства Максим Степанов.

Лидером по числу новых случаев стала Львовская область. За сутки здесь выявлено 65 коронавирусных больных. Еще 63 — в Черновицкой области и 47 человек — в Киеве.

Общее число зарегистрированных случаев достигло 20 148 человек. Из них 3907 — медики и врачи. Также среди инфицированных 1434 ребенка до 18 лет. Жертвами опасного заболевания стали 588 украинцев.

За сутки три случая коронавируса выявлены в вооруженных силах Украины. Двое находятся в стационарах, еще один пациент лечится дома. Всего диагноз "COVID-19" сейчас имеют 48 военнослужащих. Смогли победить заболевание 85 человек.

Напомним, что власти Украины продлили карантин в стране. Он будет действовать до 22 июня.