Житель Риги удивился русскоязычным объявлениям в городском транспорте

Житель Риги пожаловался на своей страничке в Twitter на русскоязычные объявления в общественном транспорте.

"Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?" — написал он.

Перевозчик прокомментировал эту ситуацию.