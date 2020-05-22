Житель Риги пожаловался на своей страничке в Twitter на русскоязычные объявления в общественном транспорте.
"Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?" — написал он.
Перевозчик прокомментировал эту ситуацию.
"Пропорция объявлений составляет: 50% на латышском языке, 25% на русском и 25% на английском языках. Информация на мониторах — только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке", — пояснили представители Rīgas satiksme.
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