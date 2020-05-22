ВОЗ приняла резолюцию о недопущении политизации пандемии

Чжао Лицзянь, пресс-секретарь МИД Китая, заявил, что КНР стала инициатором резолюции ВОЗ о недопущении политизации проблем коронавируса.
"Подготовленная нами совместно с делегациями 140 стран резолюция была согласована всеми государствами-членами, включая США и Австралию, на 73-м заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ)", — говорит Лицзянь.
Он особо подчеркнул, что Китай вместе с большинством других стран решительно пресекает попытки некоторых стран политизировать проблему коронавируса и вопросы оценки, обеспечивая тем самым объективность и справедливость:
"Мы настоятельно призываем некоторые страны прекратить выдумывать ложь, чтобы оправдать свои собственные неудачи", — сказал Чжао.
В документе прописано:
Конфликты и разногласия возникли несколько дней назад перед встречей ВАЗ. Об этом подробнее читайте здесь:
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