ВОЗ приняла резолюцию о недопущении политизации пандемии

Чжао Лицзянь, пресс-секретарь МИД Китая, заявил, что КНР стала инициатором резолюции ВОЗ о недопущении политизации проблем коронавируса.

"Подготовленная нами совместно с делегациями 140 стран резолюция была согласована всеми государствами-членами, включая США и Австралию, на 73-м заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ)", — говорит Лицзянь.

Он особо подчеркнул, что Китай вместе с большинством других стран решительно пресекает попытки некоторых стран политизировать проблему коронавируса и вопросы оценки, обеспечивая тем самым объективность и справедливость:

"Мы настоятельно призываем некоторые страны прекратить выдумывать ложь, чтобы оправдать свои собственные неудачи", — сказал Чжао.

О чем резолюция

В документе прописано:

ВОЗ отводится ключевая руководящая роль в борьбе с пандемиями;

государства-члены организации должны предотвращать дискриминацию и стигматизацию, бороться с ошибками и дезинформацией, укреплять сотрудничество в разработке диагностических инструментов, методов диагностики и лечения, лекарственных средств и вакцин, а также проводить своевременные оценки ответных мер ВОЗ на вспышку болезни;

резолюция строго ограничивает сферу исследований в рамках выявления источников происхождения животных, промежуточных хозяев и путей передачи инфекции, стремясь служить международному сообществу для более эффективного реагирования на вспышки в будущем;

оценка ответа ВОЗ на COVID-19 будет проводиться на основе принципов "беспристрастности, независимости и комплексности", что означает, что оценка не может быть монополизирована несколькими странами.

Конфликты и разногласия возникли несколько дней назад перед встречей ВАЗ. Об этом подробнее читайте здесь:

Страсти по Тайваню: почему его исключили из ВОЗ и примут ли обратно