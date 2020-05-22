Кому коронавирус помог разбогатеть

Джефф Безос увеличил свое состояние на 34,6 миллиарда долларов. Это произошло в период пандемии коронавируса.

Основатель Amazon заработал на COVID-19 больше всех. Также в этот период вырос доход разработчика Facebook Марка Цукерберга и создателя Microsoft Билла Гейтса. Их счета увеличились на 25,3 и 8 миллиардов долларов соответственно.

Неплохо нажились на коронавирусе сооснователь Oracle Ларри Эллисон и руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Их банковские счета стали больше на 7 миллиардов и 564 миллиона долларов соответственно.

Вообще же состояния американских миллиардеров за время пандемии увеличились на 15%. За два месяца, начиная с середины марта, богатейшие жители США в общей сложности заработали 434 миллиарда долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в список богатейших людей Британии вошли трое россиян. Это Алишер Усманов, состояние которого насчитывает 11,34 миллиарда фунтов стерлингов, Михаил Фридман — 10,23 миллиарда фунтов стерлингов и Роман Абрамович, счет которого достиг 10,16 миллиарда фунтов стерлингов.