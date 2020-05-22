Со следующей недели Казахстан открывает внутренее авиасообщение

Внутренние авиарейсы запустят в Казахстане. Открытие аэропортов запланировано на 25 мая.

Самолеты будут летать в Алма-Ату, Нур-Султан, Актау, Актобе, Уральск, Шымкент.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения с 25 мая текущего года возобновляются полеты из города Атырау в города Казахстана", — сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Пассажирам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию как до посадки, так и в салоне самолета, носить маски и перчатки.

В Казахстане с начала эпидемии зарегистрировано свыше 5,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Вирус унес жизни 35 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Казахстана отвергли обвинения в разработке биологического оружия. По заявлению МИДа страны, деятельность Центральной референтной лаборатории направлена, в том числе, на борьбу с коронавирусом.

Дипломаты подчеркнули, что в Казахстане не ведутся разработки никакого биологического оружия и не проводятся исследования против других государств.