О'Брайен: Договор открытого неба России нужен для слежки за Трампом

Одной из причин выхода США из Договора по открытому небу стало то, что Россия, пользуясь правом совершать наблюдательные полеты над территорией Штатов, осуществляла слежку за президентом Трампом.

С таким заявлением выступил в эфире ТК Fox News советник хозяина Овального кабинета Роберт О'Брайен.

"Российские самолеты летали над Белым домом, над гражданской инфраструктурой и отслеживали, где может находиться президент. Так что они использовали договор не должным образом", — сказал О'Брайен.

Напомним, как уже ранее сообщала "Правда.Ру", США официально объявили, что выходят из Договора по открытом небу. Об этом подробнее читайте здесь.