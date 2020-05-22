Одной из причин выхода США из Договора по открытому небу стало то, что Россия, пользуясь правом совершать наблюдательные полеты над территорией Штатов, осуществляла слежку за президентом Трампом.
С таким заявлением выступил в эфире ТК Fox News советник хозяина Овального кабинета Роберт О'Брайен.
"Российские самолеты летали над Белым домом, над гражданской инфраструктурой и отслеживали, где может находиться президент. Так что они использовали договор не должным образом", — сказал О'Брайен.
Напомним, как уже ранее сообщала "Правда.Ру", США официально объявили, что выходят из Договора по открытом небу. Об этом подробнее читайте здесь.
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