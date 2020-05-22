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США объявили о своем выходе из Договора по открытому небу

Мир

США объявили, что они выйдут из Договора по открытому небу - крупного соглашения, которое разрешает невооруженные полеты с целью воздушного наблюдения над десятками стран-участниц.

Напомним, Договор по открытому небу вступил в силу в 2002 году и призван укрепить доверие и гарантировать защиту от нападений. Участниками договора являются около 35 государств, в том числе Россия, Канада и Великобритания.

Перед тем, как закрыть за собой дверь и выйти из Договора, высокопоставленные американские чиновники заявили, что

"США уходит из-за неоднократных нарушений Россией его условий".

США официально выйдут из соглашения через шесть месяцев, заявили официальные лица.

Впрочем, Трамп оставил "лазейку", чтобы вернуться

"Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не присоединилась к договору, - сказал президент Трамп в четверг,21 мая, и  добавил - Пока они не присоединятся, мы выйдем."

Как отреагировала Россия?

МИД России назвал выход США из Договора по открытому небу "очень прискорбным", добавив, что администрация Трампа работает над тем, чтобы "сорвать все соглашения по контролю над вооружениями".

"Мы отвергаем любые попытки оправдать выход из этого основополагающего соглашения",-заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости.

"Ничто не мешает продолжить обсуждение технических вопросов, которые США искаженно представляют как нарушения со стороны России", - добавил он.

Он заявил, что любой выход из договора будет затрагивать интересы всех его участников, которые также являются членами Организации Североатлантического договора (НАТО).

 

 

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